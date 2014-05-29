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债券 | 2014年 5月 29日 星期四 16:52 BJT

路透基点：中租迪和子公司1.2亿美元贷款据悉由三家银行牵头--TRLPC

路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中租迪和子公司Chailease International Financial Service再度进入市场筹办一笔1.2亿美元三年融资，距离上次办理一笔6,400万美元贷款只有三个月。

据消息人士表示，据悉澳新银行(澳盛)、台湾银行及瑞穗银行获选为牵头行。台湾银行可能兼任代理行。

这笔贷款将为中租迪和子公司Chailease Finance(BVI)一笔1亿美元三年期贷款进行再融资。这笔旧贷款于2011年8月签约，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码100个基点。

Chailease International Financial Service今年2月签订一笔6,400万美元融资，用于采购飞机。合作金库银行担任代理行。(完)
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