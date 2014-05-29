路透基点：中租迪和子公司1.2亿美元贷款据悉由三家银行牵头--TRLPC

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中租迪和子公司Chailease International Financial Service再度进入市场筹办一笔1.2亿美元三年融资，距离上次办理一笔6,400万美元贷款只有三个月。
据消息人士表示，据悉澳新银行(澳盛)、台湾银行及瑞穗银行获选为牵头行。台湾银行可能兼任代理行。
这笔贷款将为中租迪和子公司Chailease Finance(BVI)一笔1亿美元三年期贷款进行再融资。这笔旧贷款于2011年8月签约，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码100个基点。
Chailease International Financial Service今年2月签订一笔6,400万美元融资，用于采购飞机。合作金库银行担任代理行。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。