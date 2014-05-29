《焦点》日本央行持续释出乐观经济预估，金融市场却当耳边风

过去一个月日圆实质波动率在4%左右，接近2007年低点。日本公债期货波动率仅为1%，也接近2012年所及纪录低位。过去几个月股市波动率大幅下降。

期权市场也显示市场波动率处于极低水准。美元/日圆期权一个月期隐含波动率 本月触及约5.5%的纪录低位。

交易员表示，投机客已经显示出对期权买盘的兴致不高，即便其价格很便宜，因为目前没有人认为可以合理地预期市场波动率上升的情况。

但几个月后这种状况可能发生改变。

如果日本央行在通胀问题上的看法的确正确，那么其政府公债和一些风险较大资产的购买规模需要缩减，这对公债的影响也会很大。

始于4月的2014/15财年迄今，10年期公债收益率在九个基点的窄幅区间波动，现在报0.6%左右。