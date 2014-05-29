《焦点》日本央行持续释出乐观经济预估，金融市场却当耳边风

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
过去一个月日圆实质波动率在4%左右，接近2007年低点。日本公债期货波动率仅为1%，也接近2012年所及纪录低位。过去几个月股市波动率大幅下降。
期权市场也显示市场波动率处于极低水准。美元/日圆期权一个月期隐含波动率 本月触及约5.5%的纪录低位。
交易员表示，投机客已经显示出对期权买盘的兴致不高，即便其价格很便宜，因为目前没有人认为可以合理地预期市场波动率上升的情况。
但几个月后这种状况可能发生改变。
如果日本央行在通胀问题上的看法的确正确，那么其政府公债和一些风险较大资产的购买规模需要缩减，这对公债的影响也会很大。
始于4月的2014/15财年迄今，10年期公债收益率在九个基点的窄幅区间波动，现在报0.6%左右。
“如果回头看一下就会发现，日本公债收益率走势在几个月内的波动区间约为一个百分点的情况不同寻常。这种情况每10年左右会发生一次。几乎不是尾部风险，”美国一家经纪商固定收益部主管表示。(完) (编译 王冠中/李婷仪/李爽 审校 田建华/高琦)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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