台湾汇市：台币连两日收升，受韩元上涨及人民币反弹提振

* 韩元上涨及人民币反弹，带动台币第二日收升 * 台币实质价位突破30.080，可望进一步挑战30.00 * 明日实质交易区估在29.980-30.050 路透台北5月29日 - 台币兑美元 周四第二日收升。受韩元上涨以及人民币反弹的提振， 且外资持续汇入令实质价位升破30.080，蓄势向30.00整数关卡挺进。 进口商在30.080以下承接美元，稍稍抑制了台币的升值动能。交易员认为，出口商月底的抛汇压力已宣泄 差不多，明日主要观察外资与进口商间买卖力道的消长，不排除台币有进一步升破30.00的机会。 “我看外资蛮想卖(美元)的，明天有机会(升破30.0)。”一位本地大型银行交易员说。 另一外商银行交易员则指出，其实今日外资汇入的量不大，实质价位升破30.080，一方面是韩元与人民币 走强，另一方面则是央行的放手。 “最近经济数据表现不错，台币禁得起小升。”他说。 交易员认为，在实质价位突破30.080后，交易盘追价意愿有所提振，且海外无本金交割远期外汇市场(NDF )折价幅度扩大，均有利台币进一步走升。 汇银人士预估，明日台币实质交易区间料在29.980-30.050；今日台币实质交易区间主要在30.030-30.094 ，上日则在30.080-30.179。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；一 个月远汇报价 盘后来到29.980/29.990左右，上日纽约盘收在30.090。 台湾股市周四微幅收低，结束先前连五日涨升格局。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买超42 .36亿台币，连续六个交易日买超共计209.67亿台币。 中国人民币兑美元即期 周四低开高收。交易人士称，即期价格随中间价低开，几家中资大行持 续于日内抛售美元，支撑人民币走坚，但对此市场解读不一。 韩元 周四收升，盘中创年内新高，因出口商月底买盘需求及韩国经常帐盈余创新高予以提振，但韩 国当局疑似干预汇市限制涨幅。 本周全球重要经济事件及数据如下： 5/29(四)：美国实质国内生产总值(GDP)、美国一周初请失业金人数、美国成屋待完成销售指数、美国企 业获利第一季初值、英国GfK消费者信心指数、克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托演讲； 5/30(五)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国路透/密西根大学消费者信心指数、美国达拉斯联储PC E物价指数、堪萨斯城联储总裁乔治在斯坦福政策会议上发表讲话、费城联储总裁普洛瑟和旧金山联储总裁威 廉姆斯出席讨论活动。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.128 30.151 30.030-30.159 30.151 5.94 5.59 元太外汇经纪公司 30.122 30.145 30.030-30.145 30.145 3.99 4.44 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.000 -0.010/-0.000 美元/台币六个月期 -0.185/-0.150 -0.150/-0.130 (完)