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债券 | 2014年 5月 29日 星期四 19:24 BJT

路透基点：中国杭州武林广场获得14亿美元人民币贷款--TRLPC

路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，杭州武林广场地下商城建设有限公司获得了四家银行提供的14亿元人民币(2.24亿美元)12年期贷款。

四家银行中包括牵头行中国农业银行，承贷9亿元人民币；联合牵头行中国银行承贷3亿元。另外两家银行各承贷1亿元。

这笔贷款的利率为中国人民银行利率的100%。已在周三完成签约。(完)

(编译 张涛；审校 王冠中)
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