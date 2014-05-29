路透基点：中国杭州武林广场获得14亿美元人民币贷款--TRLPC

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透香港5月29日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，杭州武林广场地下商城建设有限公司获得了四家银行提供的14亿元人民币(2.24亿美元)12年期贷款。
四家银行中包括牵头行中国农业银行，承贷9亿元人民币；联合牵头行中国银行承贷3亿元。另外两家银行各承贷1亿元。
这笔贷款的利率为中国人民银行利率的100%。已在周三完成签约。(完)
(编译 张涛；审校 王冠中)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。