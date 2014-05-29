更新版 1-日本央行：调整购债计划，每月将买入6-8万亿日圆公债

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
每月买进存续期超过10年的债券的目标规模调整到1,500-3,500亿日圆，目前为2,000-3,000亿日圆。
日本央行称，其他年期的债券每月购买目标则维持不变。
日本央行每月将进行八到十次购债操作，也和目前的频率相同。
日本央行去年大幅调整政策，采用新的资产负债表目标，并承诺将其持有的公债规模在两年内增加一倍，以致力终结进20年来的通缩情势。
日本央行的策略相当于每月买进约70%新发行的公债。
根据新的量化宽松计划，日本央行将买进中长期债券，已将整持有债券的平均存续期提高至七年。
自从日本央行去年扩大买债以来，便陆续小幅调整每月购买计划，以抑制债市波动，并调整其持有部位的存续时间。(完) (编译 艾茂林/王冠中; 审校 田建华/高琦)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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