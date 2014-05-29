更新版 1-日本央行：调整购债计划，每月将买入6-8万亿日圆公债

每月买进存续期超过10年的债券的目标规模调整到1,500-3,500亿日圆，目前为2,000-3,000亿日圆。

日本央行称，其他年期的债券每月购买目标则维持不变。

日本央行每月将进行八到十次购债操作，也和目前的频率相同。

日本央行去年大幅调整政策，采用新的资产负债表目标，并承诺将其持有的公债规模在两年内增加一倍，以致力终结进20年来的通缩情势。

日本央行的策略相当于每月买进约70%新发行的公债。

根据新的量化宽松计划，日本央行将买进中长期债券，已将整持有债券的平均存续期提高至七年。