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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 17:31 BJT

中国新债：东风日产汽车金融下周五将发8亿元ABS，含优先档7.16亿

路透北京5月29日 - 中国东风日产汽车金融有限公司周四公告称，将于下周五(6月6日)在银行间市场发行今年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券(ABS)，总规模约8亿元人民币，其中优先档7.16亿元，次级档约8,400万元。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该ABS受托人为中诚信托，国泰君安证券为主承销商。

具体招标时间为6月6日下午14:00-15:00，缴款日为6月9日，起息日和信托设立日为6月10日。 以下为具体条款：

优先档 次级档

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发行量(亿) 7.16 0.8400

招标量(亿) 7.16 --

加权平均年限 0.84 2.09

计息标准 浮息 --

利差区间 1.8%-2.8% --

招标方式 单一利差 --

信用等级

中诚信国际 AAA --

中债资信 AAA --

-------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
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