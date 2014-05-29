中国新债：东风日产汽车金融下周五将发8亿元ABS，含优先档7.16亿

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透北京5月29日 - 中国东风日产汽车金融有限公司周四公告称，将于下周五(6月6日)在银行间市场发行今年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券(ABS)，总规模约8亿元人民币，其中优先档7.16亿元，次级档约8,400万元。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该ABS受托人为中诚信托，国泰君安证券为主承销商。
具体招标时间为6月6日下午14:00-15:00，缴款日为6月9日，起息日和信托设立日为6月10日。 以下为具体条款：
优先档 次级档
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发行量(亿) 7.16 0.8400
招标量(亿) 7.16 --
加权平均年限 0.84 2.09
计息标准 浮息 --
利差区间 1.8%-2.8% --
招标方式 单一利差 --
信用等级
中诚信国际 AAA --
中债资信 AAA --
-------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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