欧洲经济：意大利企业团体敦促欧洲央行出击，对抗经济衰退及通缩

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透罗马5月29日 - 意大利主要企业雇主团体Confindustria的负责人，周四表示支持总理伦齐在欧盟推动更有利扩张的经济政策，并表示欧洲央行必须采取行动阻止经济开倒车。
“欧洲央行应该出手干预，以阻止经济衰退及通缩的双重困境，避免再度使欧盟及欧元面临危险，”Confindustria主席Giorgio Squinzi在年会上表示。
他指出，欧洲必须让撙节措施功成身退，撙节措施只帮助了实力最强的国家，未来也将是如此。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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