欧洲经济：意大利企业团体敦促欧洲央行出击，对抗经济衰退及通缩

路透罗马5月29日 - 意大利主要企业雇主团体Confindustria的负责人，周四表示支持总理伦齐在欧盟推动更有利扩张的经济政策，并表示欧洲央行必须采取行动阻止经济开倒车。

“欧洲央行应该出手干预，以阻止经济衰退及通缩的双重困境，避免再度使欧盟及欧元面临危险，”Confindustria主席Giorgio Squinzi在年会上表示。