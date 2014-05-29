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市场报道 | 2014年 5月 29日 星期四 17:40 BJT

欧洲经济：意大利企业团体敦促欧洲央行出击，对抗经济衰退及通缩

路透罗马5月29日 - 意大利主要企业雇主团体Confindustria的负责人，周四表示支持总理伦齐在欧盟推动更有利扩张的经济政策，并表示欧洲央行必须采取行动阻止经济开倒车。

“欧洲央行应该出手干预，以阻止经济衰退及通缩的双重困境，避免再度使欧盟及欧元面临危险，”Confindustria主席Giorgio Squinzi在年会上表示。

他指出，欧洲必须让撙节措施功成身退，撙节措施只帮助了实力最强的国家，未来也将是如此。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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