台湾金融：银行业面临大陆信用及制度等四大风险--央行报告

路透台北5月29日 - 台湾央行周四发布一年一度的〞金融稳定报告〞指出，台湾银行业在大陆未来具发展契机，但可能须面临多项风险，包括大陆整体信用风险提高、面临较高的制度风险、未来利率风险可能提高及业务推展受到限制。

报告中指出，大陆经济成长减缓，企业获利成长下滑；太阳能等产能过剩产业面临亏损压力，可能使信用违约风险上升。而地方政府债台高筑等因素，亦可能影响银行的健全经营。

此外，台湾央行指大陆政策连续性及形成透明度较为不足，且可能隐含不可言明的潜规则，加上两岸特殊的政治氛围，均使台湾银行业大陆分行面临较高的制度风险。

中国人民银行在去年7月取消贷款利率下限管制，台湾央行也认为，人行未来若取消存款利率上限规定，可能使银行竞争加大，导致存放款利差缩小，银行将面对较高的利率风险。

台湾央行认为台湾银行大陆地区分行的人民币业务仅能吸收大额存款，因吸纳不易，加上对外举债须逐案申请，也限缩人民币资金来源，影响人民币放款业务的推展。

随着分支机构家数增加，台湾银行业大陆地区分行资产规模及权益亦大幅成长，2013年底分别为1,513亿元及463亿元，年增率达141%及44%，扩张颇速，其逾放比率仅0.08%，资产品质尚佳。

**离岸人民币业务规模可望扩大**

在离岸人民币业务部分，台湾央行重申未来将强化与其他金融中心(如香港、伦敦与新加坡)相关单位的合作，与有意发展人民币离岸业务的国家(如法国、澳洲)加强交流，定期交换意见并寻求合作机会，以扩大人民币离岸市场业务。

央行并鼓励国内外汇经纪商与海外市场(如香港、新加坡与伦敦)的同业在人民币交易方面共同合作，以增加市场流动性。同时考虑建立台湾的离岸人民币汇率与利率定价机制，作为台湾人民币衍生性商品订价参考及比价基础。

报告中指出，由于中国大陆人民币筹资成本较境外高，央行鼓励国内外企业能在台湾发行人民币计价债券(宝岛债)。

台湾央行称，未来离岸市场间、中国大陆市场与离岸市场间人民币资金移动的规模与频率将快速成长，台湾人民币离岸市场规模将扩大许多，地位也将日趋重要。