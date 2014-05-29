《热点聚焦》中国央行内部评级体系欲一箭多雕，再贷款转型期担重任

* 央行或建商业银行贷款内部评级体系

* 央行可据此体系对多种货币政策工具进行更灵活精细调整

* 评级体系可帮助央行获得更多监管权

* 再贷款是否为中国版”量化宽松“仍需观察

作者 谢衡

路透北京5月29日 - 近日一则有关中国央行将建立商业银行贷款内部评级办法的消息不胫而走，但若将此举理解为仅仅为再贷款服务，恐怕是过于小觑了央行深谋远虑的大局观。

要求商业银行依据央行设定的标准建立内部评级，意在建立一套管理工具而非一个操作工具。基于这个体系，央行未来无论是动用SLF（常备借贷便利）、再贷款抑或是差别存款准备金率，乃至势必推出的存款保险的费率，都可以据此精细而灵活的调整。同时，在经济下行周期，中国央行亦可以通过这个评级体系更准确掌握商业银行资产质量情况，顺理成章掌握更多监管权。

而种种迹象已表明，曾经在计划经济时期被频频使用的再贷款不仅“重现江湖”，还将被央行委以重任，成为中国经济调结构转型期，常规使用的一种货币政策工具。

“央行这就是一箭多雕。”国信证券宏观分析师钟正生说。

据中国国内媒体报导，近期中国央行下发了《人民银行内部评级管理办法（征求意见稿）》，主要内容是针对商业银行贷款企业的评级，根据评级计算出一个贴现率，再根据贴现率给商业银行一定的再贷款额度。

目前中国央行发放的再贷款都是纯信用贷款，不需要任何抵押品，因此准确评估信用风险就尤为重要。“按照央行的这个管理办法，先看贷款企业的评级，再确定贴现率和再贷款额度，通过额度控制，就可以实现有保有压，相对控制风险。”钟正生说。

而从成熟市场经济国家看，合格抵押品要求是中央银行流动性支持制度的重要组成部分。从2007年美国次贷危机爆发以来，美联储推出的一系列流动性支持工具，均需要交易对方提供合格的抵押品；《欧洲中央银行体系法》亦规定，欧洲央行信用类货币政策工具都须基于合格抵押品进行操作。

去年年初，中国央行创设了SLF和公开市场短期流动性调节工具（SLD），并在去年6月银行间市场闹“钱荒”的时候，接受高等级债券和优质信贷资产等合格抵押品开展了SLF操作，取得了一定的效果。但业内人士指出，目前中国央行抵押品制度尚未形成系统框架，亦缺乏一整套对抵押品的风险评价机制。

今年1月，中国央行就表示将SLF试点地区范围扩大从政策性银行和全国性商业银行扩大到中小金融机构。“这样，如何界定合格抵押品就更加重要了。相信央行出这个内部评级办法，对此操作也会有帮助。” 浦发银行金融市场部宏分析师曹阳说。

招商证券研究发展中心宏观研究主管谢亚轩认为，中国央行面临一个很大的问题就是，不负责具体的监管，所以货币政策的有效性就常常受到影响。“央行负有最后贷款人的责任，也理所应当了解银行资产质量的真实情况。再贷款也是如此，央行给谁不给谁，给多少？有了这个评级体系，对央行多个角度都有作用。”

“（建立内部评级）对央行提高对商业银行的监管能力是很有帮助的，是朝争取更多银行监管权的方向行动。”钟正生说。

全国人大财经委副主任委员吴晓灵此前就表示，央行最后贷款人的职能决定了央行在金融稳定中的作用。在出现金融危机时，只有中央银行能向市场提供最后流动性，提振市场信心，这需要让央行掌握全面金融信息，才能及时判断风险程度、出手程度。

**精耕细作抑或行政干预**

尽管央行推内部评级体系并不单纯是为了配合再贷款，但此举至少表明，再贷款这一数量型货币政策工具，在未来一段时间内，将被更加频繁的使用。

而相对于降低存款准备金率这种“大水漫灌”式的货币宽松，再贷款作为定向性政策工具，更能实现“精耕细作”的定向宽松。

钟正生就建议，再贷款应该成为过渡时期的一个较为常规的操作工具。在调结构进行时的降准之前，或者两次降准之间，被更多的使用。

分析人士认为，未来央行或结合内部评级系统，对于符合政策要求、发展方向的企业给予高评级，进而对此类贷款占比较高的银行以更多的再贷款额度，更优惠的利率水平，对“两高一剩”行业贷款占比较高的银行则执行相反的政策，以此促进商业银行调整自身贷款结构，进而促进经济转型发展。

但不可否认的是，再贷款是一种带有较强计划性的数量型货币政策工具，具有浓厚的行政色彩。央行在中国经济调结构时期，更多动用这一工具，有“用行政化手段解决市场化问题”之嫌。

“结构化的政策，意味着相信政府比市场聪明，这是计划经济的命根。你越是努力‘优化’结构，市场就越是幽闭不出，无论你如何大声疾呼，因为市场的逻辑是需要政府承认自己是无知的。”兴业银行首席经济学家鲁政委说。

谢亚轩认为，所谓行政手段就是央行有绝对的裁量权。但这个评级体系的建立，就有了一个公开、透明的标准。“应该就是只要你符合条件，就可以得到这个资源。这个应该是此次再贷款发放方式与之前最大的不同。”

不过，谢亚轩亦表示，既然是再贷款，那肯定有央行说了算的成分。这种情况，“不可避免，也将长期存在。”

而钟正生亦认为，再贷款作为比较行政化的手段，且具有较高的信用风险，应该只作为过渡时期内的货币政策操作方式，而非长期的常规工具。

**中国特色的量化宽松？**

作为具有主动性和长期性的工具，再贷款若承担定向投放流动性的重任，会不会演化为具有中国特色的量化宽松？这恐怕还要且行且观察。

“再贷款固然是提供基础货币的一种方式，但也必须看到汇改带来的中国货币供给方式的变化。外汇占款这个此前长期为市场提供流动性的渠道没有了，央行总要找到一种新的货币供给方式吧。在这个大前提下，我更倾向于用中性的眼光来看再贷款。”谢亚轩说。

钟正生在对全年货币政策走向的研究梳理中，发现再贷款不仅是一种更优的政策工具，而且更可能是实现全年货币增速目标不得不采用的一种方式。

因今年外汇占款的趋势下滑，央票自然到期量的缩减，必将带来全年基础货币缺口问题。提供短期流动性难以完全满足这一缺口，必须有长期流动性投放。而由于缺乏合适的抵押品，央行手中可提供长期基础货币的渠道非常有限。而再贷款是信用贷款，不需要抵押品，可用于承担投放长期流动性的重任。

“再贷款会导致资金面相对宽松，但是幅度要远小于降准。且考虑到再贷款仅仅是基础货币的补充，而不是全面放松货币的举措，不宜对再贷款对资金面的影响过分期待。”钟正生称。

但不可否认的是，再贷款释放基础货币，在流向上也只是相对可控，对资金面的影响和其他宽松政策效果上并无根本性区别。

“所谓精准发力，那也只是指再贷款的第一轮操作而已。一旦再贷款释放的货币进入了存款，参与了货币派生，后面的资金流向央行可就没法控制了。所以如果此次央行再贷款的力度够大，范围够广，那实际的效果与整体的量化宽松没什么差别。”一家上市银行的金融市场部主管说。