台湾金融：4月底银行逾期放款比率为0.32%，较上月下滑--金管会

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透台北5月29日 - 台湾金管会周四表示，截至4月底为止，台湾的银行逾期放款金额为780亿台币，较上月底减少29亿元，逾期放款比率则为0.32%，较上月底减少0.01个百分点。
该会指出，4月底，台湾的银行放款总余额24兆3,905亿台币，较上月底增加1,912亿元。
39家台湾银行逾期放款比率皆低于2%。此外，4月底，银行备抵呆帐占逾期放款之覆盖率为377.46%，较上月底362.60%增加14.86个百分点。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。