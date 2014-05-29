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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 18:01 BJT

台湾金融：4月底银行逾期放款比率为0.32%，较上月下滑--金管会

路透台北5月29日 - 台湾金管会周四表示，截至4月底为止，台湾的银行逾期放款金额为780亿台币，较上月底减少29亿元，逾期放款比率则为0.32%，较上月底减少0.01个百分点。

该会指出，4月底，台湾的银行放款总余额24兆3,905亿台币，较上月底增加1,912亿元。

39家台湾银行逾期放款比率皆低于2%。此外，4月底，银行备抵呆帐占逾期放款之覆盖率为377.46%，较上月底362.60%增加14.86个百分点。(完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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