《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月30日

*工商时报：

--兆丰金 动起来。以往以海外为布局重心的兆丰金，今年将发动〞双轴心〞计画，将大举进军行动支付。兆丰金董事长蔡友才指出，针对bank 3.0时代，银行胜出的五大关键，包括突破传统框架的创新、透过行动工具大举运用Big data能力、24小时为主的完善客服、分行的转型与整并、资讯的掌握能力与对资讯设备的投资。

--圆代工龙头台积电 昨日举行2014年技术论坛台北场次，共同执行长魏哲家表示，台积电今年资本支出及研发支出双创新高，20奈米是今年成长动能之一，16奈米鳍式场效电晶体（FinFET）制程将引领明年成长，台积电配合客户需求研发新技术及扩大产能，是〞既合作又合作再合作〞，竞争对手〞既合作又竞争〞很难获得客户信任。

--台寿保 今日将召开董事会讨论与中信金 合并的修约事宜，金管会主委曾铭宗昨日表示，关于外界传言有陆资、港资将投资龙邦国际，间接持有台寿保，金管会已特别成立专案小组，将用〞非常严肃的态度〞关注后续发展。

--台北豪宅开出每坪800万台币的天价，立委关注政府打房进度，财政部长张盛和昨日表示，房地合一课税方案已在酝酿中，正广泛收集外界意见，而且一定会针对房地产交易的资本利得着手，在执行上会由易而难来推动，以化解修法阻力。

*经济日报：

--台积电 共同执行长魏哲家昨日表示，台积电冲刺先进制程，扩大领先优势，去年在全球晶圆代工产业创下九项第一，下一步将大举抢进快速成长的物联网、穿戴式装置及智慧家庭市场。

--财金首长看好台股后市，但大户尚未全部归队，金管会主委曾铭宗将请券商公会找大户〞喝咖啡〞，听听大户的心声；财政部长张盛和表示，台股已站稳9,000点关卡，目前无关可冲。

--中华电信 董事长蔡力行昨日宣布，中华电信第四代行动通讯（4G）服务抢先同业开台，宣告台湾进入高速行动上网新纪元。

--开发金控 酝酿许久的更名大计，可望在下半年定案与启动。开发金控预定7月底正式纳万泰银为子公司后，将金控、证券与商银的名称统一为〞凯基〞，英文名KGI，即辜家事业英文缩写，其中万泰银最快在今年底更名，金控更名则待明年股东会通过后推动。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。