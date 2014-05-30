《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月30日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
*工商时报：
--兆丰金 动起来。以往以海外为布局重心的兆丰金，今年将发动〞双轴心〞计画，将大举进军行动支付。兆丰金董事长蔡友才指出，针对bank 3.0时代，银行胜出的五大关键，包括突破传统框架的创新、透过行动工具大举运用Big data能力、24小时为主的完善客服、分行的转型与整并、资讯的掌握能力与对资讯设备的投资。
--圆代工龙头台积电 昨日举行2014年技术论坛台北场次，共同执行长魏哲家表示，台积电今年资本支出及研发支出双创新高，20奈米是今年成长动能之一，16奈米鳍式场效电晶体（FinFET）制程将引领明年成长，台积电配合客户需求研发新技术及扩大产能，是〞既合作又合作再合作〞，竞争对手〞既合作又竞争〞很难获得客户信任。
--台寿保 今日将召开董事会讨论与中信金 合并的修约事宜，金管会主委曾铭宗昨日表示，关于外界传言有陆资、港资将投资龙邦国际，间接持有台寿保，金管会已特别成立专案小组，将用〞非常严肃的态度〞关注后续发展。
--台北豪宅开出每坪800万台币的天价，立委关注政府打房进度，财政部长张盛和昨日表示，房地合一课税方案已在酝酿中，正广泛收集外界意见，而且一定会针对房地产交易的资本利得着手，在执行上会由易而难来推动，以化解修法阻力。
*经济日报：
--台积电 共同执行长魏哲家昨日表示，台积电冲刺先进制程，扩大领先优势，去年在全球晶圆代工产业创下九项第一，下一步将大举抢进快速成长的物联网、穿戴式装置及智慧家庭市场。
--财金首长看好台股后市，但大户尚未全部归队，金管会主委曾铭宗将请券商公会找大户〞喝咖啡〞，听听大户的心声；财政部长张盛和表示，台股已站稳9,000点关卡，目前无关可冲。
--中华电信 董事长蔡力行昨日宣布，中华电信第四代行动通讯（4G）服务抢先同业开台，宣告台湾进入高速行动上网新纪元。
--开发金控 酝酿许久的更名大计，可望在下半年定案与启动。开发金控预定7月底正式纳万泰银为子公司后，将金控、证券与商银的名称统一为〞凯基〞，英文名KGI，即辜家事业英文缩写，其中万泰银最快在今年底更名，金控更名则待明年股东会通过后推动。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12