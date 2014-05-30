《台湾重要政经日程》--5月30日

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
===================今日重要政经消息=============================
5/30(五)
--09:00 空运产业青年论坛。
--09:30 2014台商投资台湾高峰会。
--10:00 中油成立68周年庆祝大会。
--15:00 财政部长记者会。
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6/2(一)
--端午节金融市场休市一日。
6/3(二)
--10:00 汇丰公布台湾5月PMI。 *--10:30 Broadcom Corp 台湾电脑展记者会。 *--14:00 英特尔 经理人台湾电脑展演说。 *--16:30 联发科 记者会。
6/4(三)
--09:00 台湾电脑展(Computex)高峰论坛。 *--14:00 台湾电脑展(Computex)微软 论坛。
6/5(四)
--08:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.65%。
--16:10 台湾央行公布5月底外汇存底金额，上月4,214.95亿美元。
--16:30 Qualcomm 电脑展记者会。
6/9(一)
--16:00 财政部公布5月海关出口/进口数据，上月出口年增6.2%。
6/13(五)
--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。
6/20(五)
--16:00 经济部公布5月外销订单年增率，上月为年增8.9%。
6/23(一)
--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为4.04%。
--16:00 经济部公布5月工业生产年变动率，上月为升4.80%。
6/24(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。
6/25(三)
--16:10 央行公布5月M2年增率，上月为年增6.24%。
8/20(三)
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：＂*＂表新增。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12