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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 08:48 BJT

《台湾重要政经日程》--5月30日

===================今日重要政经消息=============================

5/30(五)

--09:00 空运产业青年论坛。

--09:30 2014台商投资台湾高峰会。

--10:00 中油成立68周年庆祝大会。

--15:00 财政部长记者会。

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6/2(一)

--端午节金融市场休市一日。

6/3(二)

--10:00 汇丰公布台湾5月PMI。 *--10:30 Broadcom Corp 台湾电脑展记者会。 *--14:00 英特尔 经理人台湾电脑展演说。 *--16:30 联发科 记者会。

6/4(三)

--09:00 台湾电脑展(Computex)高峰论坛。 *--14:00 台湾电脑展(Computex)微软 论坛。

6/5(四)

--08:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)年增率，上月为年增1.65%。

--16:10 台湾央行公布5月底外汇存底金额，上月4,214.95亿美元。

--16:30 Qualcomm 电脑展记者会。

6/9(一)

--16:00 财政部公布5月海关出口/进口数据，上月出口年增6.2%。

6/13(五)

--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。

6/20(五)

--16:00 经济部公布5月外销订单年增率，上月为年增8.9%。

6/23(一)

--08:30 主计总处公布5月季调失业率，上月为4.04%。

--16:00 经济部公布5月工业生产年变动率，上月为升4.80%。

6/24(二)

--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。

6/25(三)

--16:10 央行公布5月M2年增率，上月为年增6.24%。

8/20(三)

--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

11/29(六)

--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。

注：＂*＂表新增。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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