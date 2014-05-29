版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 29日 星期四 19:01 BJT

东欧情势：叛军击落乌克兰直升机，14人死亡--乌克兰代理总统

路透基辅5月29日 - 乌克兰代总统图尔奇诺夫(Oleksander Turchinov)向国会表示，亲俄罗斯分离主义份子周四在乌克兰东部击落了乌克兰军方直升机，机上14人已身亡，当中一名为军事将领。

“我刚接到信息指出，恐怖分子使用俄罗斯防空飞弹击落在斯拉维扬斯克附近击落我们的直升机。这架直升机当时正输送前往交班的士兵，”图尔奇诺夫称。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐