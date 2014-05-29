东欧情势：叛军击落乌克兰直升机，14人死亡--乌克兰代理总统

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透基辅5月29日 - 乌克兰代总统图尔奇诺夫(Oleksander Turchinov)向国会表示，亲俄罗斯分离主义份子周四在乌克兰东部击落了乌克兰军方直升机，机上14人已身亡，当中一名为军事将领。
“我刚接到信息指出，恐怖分子使用俄罗斯防空飞弹击落在斯拉维扬斯克附近击落我们的直升机。这架直升机当时正输送前往交班的士兵，”图尔奇诺夫称。(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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