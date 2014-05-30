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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 17:20 BJT

离岸人民币：4月底香港人民币存款余额再创新高，但环比增幅放缓

路透香港5月30日 - 香港金管局周五公布数据显示，香港银行机构截止4月底的人民币存款 续创纪录新高至9,598.98亿元，较前一月9,449.10亿元增加1.6%。

尽管环比仍呈现增长，但4月人民币存款仅增加约150亿元，较前三个月每月平均增加282亿元相较，存款人增持人民币的热情首现降温。

至4月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为4,614.88亿元，较前一个月6,024亿元减少%。

金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构为147家，持平上个月。

离岸与在岸人民币汇价自2月农历春节过后由升转贬，离岸人民币 今日尾盘报6.2500，今年迄今贬幅达3.14%，较1月14日所及的记录高点6.0160更是贬值达约3.89%。（完）

详情请点选：(here) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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