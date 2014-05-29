国际油市：亚洲燃料油现货价差小幅上扬，受供应趋紧的前景支撑

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透新加坡5月29日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周四小幅上扬，因未来几个月供应趋紧的前景，盖过了近日需求疲弱的影响。
路透数据显示，380-cst燃料油每吨较新加坡现货报价升水1美元，上涨0.19美元。
尽管未来几个月整体供应水平较低，主要因为来自西方的供应量减少，但交易商称，仍有可用的油品，因此限制了现货溢价的涨幅。
Gunvor出售一批6月24-28日装运的船货，每吨601美元，根据路透的估算，相当于每吨较新加坡现货报价溢价1.99-2.30美元。
其他的标售溢价水准至少在每吨1美元。
“实际市场需求没那么大，(过去几周来)没多大改变或改善，”新加坡一交易商称。
现货市场方面，今日没有交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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