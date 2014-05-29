东南亚股市：菲律宾股市跌至近一个月低点；泰国股市连涨三日

路透曼谷5月29日 - 泰国股市周四连续第三天上涨，建设及消费性类股买盘活络，因军政府已经着手振兴经济；菲律宾股市则是触及近一个月低点，此前公布的经济成长数字逊于预期。

泰国股市SET指数 上涨0.4%至1,408.51点，为5月19日以来最高收位。营建股Karnchang 上涨超过9%，零售商CP All 则是收在一年高位。

泰国维持和平秩序委员会(NCPO)料将于下周公布经济政策，包括国家预算。

菲律宾股市 收盘挫跌1.6%，创下逾一周来最差表现，Metropolitan Bank and Trust 重挫3%至近一个月低点，引领大盘跌势。

菲律宾第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增长5.7%，低于市场预估的增长6.4%，因去年超级台风对农业生产的冲击抵消了服务业和工业的强劲表现。

新加坡股市 上涨近1%至近一年高点。马来西亚股市 连续第二日上涨，来到约一周高点。越南股市 连涨四日。

印尼股市逢假日休市。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 422.70 1.32 +0.31 +8.84 388.37

新加坡 3300.71 28.87 +0.88 +4.21 3167.43

马来西亚 1876.62 4.96 +0.27 +0.52 1866.96

泰国 1408.51 5.72 +0.41 +8.45 1298.71

菲律宾 6676.67 -111.21 -1.64 +13.36 5889.83

越南 558.45 1.11 +0.20 +10.67 504.63

(完)

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