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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 19:23 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至七个月低点，因供应增加

路透新加坡5月29日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第五个交易日下滑，触及七个月低点，供应增加且需求低迷使得市场受压。

棕榈油价格本月料连续第三个月下滑。但美国豆油价格上扬，或可提供支撑。

马来西亚指标8月棕榈油期货 收低1.7%至每吨2,460马币(林吉特)，盘中曾触及2,459马币，为10月29日以来最低。

今日整体成交量为32,914口，略低于平常的35,000口。

“市场对于需求疲弱以及供应增加感到担忧，”墨尔本一分析师称。

“但下档有限，因豆油价格上扬，且印度植物油库存偏低，因此他们可能很快就会开始补充库存。”(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
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