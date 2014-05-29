马来西亚期市：棕榈油期货跌至七个月低点，因供应增加

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透新加坡5月29日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第五个交易日下滑，触及七个月低点，供应增加且需求低迷使得市场受压。
棕榈油价格本月料连续第三个月下滑。但美国豆油价格上扬，或可提供支撑。
马来西亚指标8月棕榈油期货 收低1.7%至每吨2,460马币(林吉特)，盘中曾触及2,459马币，为10月29日以来最低。
今日整体成交量为32,914口，略低于平常的35,000口。
“市场对于需求疲弱以及供应增加感到担忧，”墨尔本一分析师称。
“但下档有限，因豆油价格上扬，且印度植物油库存偏低，因此他们可能很快就会开始补充库存。”(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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