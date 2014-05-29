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亚洲 | 2014年 5月 29日 星期四 19:47 BJT

国际油市：航煤现货价差跌至逾一年低点，因缺乏出口管道

路透首尔5月29日 - 亚洲航煤现货价差周四跌至逾一年低点，交易商称此乃因供给仍相当充裕，且对欧洲销售的机会有限。

路透数据显示，航煤现货价差每桶较新加坡报价低0.33美元，为2013年4月29日以来最低，当时为每桶低0.37美元。

航煤需求通常会在夏季旅游季节展开前回升，然而交易商称这部分需求不太可能提振市场。

一名行业消息人士称，“亚洲航煤市场已经低迷了一阵子，船货也没有往欧洲送，除非此区域有新凝析油分离塔产能开出导致供给增加。”

新加坡现货市场有五笔柴油交易，但无航煤交易。

托克出售15万桶含硫500ppm柴油船货给联合石化，6月24-28日装运，离岸价格(FOB)为每桶121.60美元。

BP出售两笔15万桶含硫500ppm柴油船货给维多，6月18-22日装运，FOB价格为每桶121.60美元。

BP出售15万桶含硫500ppm柴油船货给联合石化，6月13-17日装运，FOB价格为每桶122.10美元。

Winson出售25万桶含硫500ppm柴油船货给维多，6月24-28日装运，FOB价格较新加坡价格升水0.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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