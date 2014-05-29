国际油市：航煤现货价差跌至逾一年低点，因缺乏出口管道

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透首尔5月29日 - 亚洲航煤现货价差周四跌至逾一年低点，交易商称此乃因供给仍相当充裕，且对欧洲销售的机会有限。
路透数据显示，航煤现货价差每桶较新加坡报价低0.33美元，为2013年4月29日以来最低，当时为每桶低0.37美元。
航煤需求通常会在夏季旅游季节展开前回升，然而交易商称这部分需求不太可能提振市场。
一名行业消息人士称，“亚洲航煤市场已经低迷了一阵子，船货也没有往欧洲送，除非此区域有新凝析油分离塔产能开出导致供给增加。”
新加坡现货市场有五笔柴油交易，但无航煤交易。
托克出售15万桶含硫500ppm柴油船货给联合石化，6月24-28日装运，离岸价格(FOB)为每桶121.60美元。
BP出售两笔15万桶含硫500ppm柴油船货给维多，6月18-22日装运，FOB价格为每桶121.60美元。
BP出售15万桶含硫500ppm柴油船货给联合石化，6月13-17日装运，FOB价格为每桶122.10美元。
Winson出售25万桶含硫500ppm柴油船货给维多，6月24-28日装运，FOB价格较新加坡价格升水0.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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