国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，供应因素的影响消退

路透新加坡5月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周四小跌0.7%至每吨145.98美元，西非汽油需求强劲使得7月欧洲运往亚洲船货减少，但交易商称，该因素的影响降低。

尼日利亚的强劲汽油需求，促使欧洲市场将主力放在销售汽油，而非向亚洲出口石脑油。

“已经走了一段多头，”新加坡一交易商称。“新加坡和西方对于石脑油的需求仍不俗，但强劲的汽油需求可能停止，石脑油市场可能下滑，”他说。

交易商称，要维持石脑油的多头走势，需要有来自石化业的需求，供应也要有一定程度收紧。

“但今年下半年的石脑油前景看来是不利卖方，”新加坡一消息人士称。

新加坡现货市场有三笔汽油交易，但无石脑油交易。

联合石化自BP买进一批92-辛烷值汽油船货，6月13-17日从新加坡装运，每桶120.70美元。联合石化也自中国石油买进一批95-辛烷值汽油船货，6月13-17日装运，每桶123.70美元。

中国石油自维多买进一批92-辛烷值汽油船货，6月24-28日装运，每桶120.40美元。(完)

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