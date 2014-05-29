国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，供应因素的影响消退

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透新加坡5月29日 - 亚洲石脑油裂解价差周四小跌0.7%至每吨145.98美元，西非汽油需求强劲使得7月欧洲运往亚洲船货减少，但交易商称，该因素的影响降低。
尼日利亚的强劲汽油需求，促使欧洲市场将主力放在销售汽油，而非向亚洲出口石脑油。
“已经走了一段多头，”新加坡一交易商称。“新加坡和西方对于石脑油的需求仍不俗，但强劲的汽油需求可能停止，石脑油市场可能下滑，”他说。
交易商称，要维持石脑油的多头走势，需要有来自石化业的需求，供应也要有一定程度收紧。
“但今年下半年的石脑油前景看来是不利卖方，”新加坡一消息人士称。
新加坡现货市场有三笔汽油交易，但无石脑油交易。
联合石化自BP买进一批92-辛烷值汽油船货，6月13-17日从新加坡装运，每桶120.70美元。联合石化也自中国石油买进一批95-辛烷值汽油船货，6月13-17日装运，每桶123.70美元。
中国石油自维多买进一批92-辛烷值汽油船货，6月24-28日装运，每桶120.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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