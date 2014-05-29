《综述》美国第一季经济萎缩，然劳动市场增强

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
**就业市场日益强健**
另一份报告显示，美国劳工部公布，上周经季节调整后初请失业金减少2.7万人，至30万人。
初请失业金人数四周均值触及2007年7月以来最低，就业市场增强迹象再添一笔。
制造业等数据提振了第二季成长回温的希望。
今年第一季企业库存增加490亿美元，远低于上月估计的874亿美元。
这是一年来最低水准，且使第一季经济成长率减少1.62个百分点。但库存应会提振第二季成长。
尽管出口下滑，但并没有原先估计的严重，进口成长则增强。贸易逆差使得GDP成长率减少0.95个百分点。
扣除出口和库存的国内需求指标增长1.6%，高于初估值的增长1.5%，展先出经济基础实力。
占美国经济活动逾三分之二比例的消费者支出增长3.1%，高于初估值的增长3.0%。
平价医疗法案(Affordable Healthcare Act)提振了支出。消费者支出在第四季增长3.3%。
企业在非住宅建筑的支出萎缩7.5%，初估值为增长0.2%。报告显示，企业税后获利下滑13.7%，为2008年第四季以来最大降幅。(完) (编译/审校 张明钧/王冠中)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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