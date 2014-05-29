《综述》美国第一季经济萎缩，然劳动市场增强

**就业市场日益强健**

另一份报告显示，美国劳工部公布，上周经季节调整后初请失业金减少2.7万人，至30万人。

初请失业金人数四周均值触及2007年7月以来最低，就业市场增强迹象再添一笔。

制造业等数据提振了第二季成长回温的希望。

今年第一季企业库存增加490亿美元，远低于上月估计的874亿美元。

这是一年来最低水准，且使第一季经济成长率减少1.62个百分点。但库存应会提振第二季成长。

尽管出口下滑，但并没有原先估计的严重，进口成长则增强。贸易逆差使得GDP成长率减少0.95个百分点。

扣除出口和库存的国内需求指标增长1.6%，高于初估值的增长1.5%，展先出经济基础实力。

占美国经济活动逾三分之二比例的消费者支出增长3.1%，高于初估值的增长3.0%。

平价医疗法案(Affordable Healthcare Act)提振了支出。消费者支出在第四季增长3.3%。