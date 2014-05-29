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市场报道 | 2014年 5月 29日 星期四 21:43 BJT

美国股市：开盘小涨，标准普尔500指数触及纪录新高

路透纽约5月29日 - 美国股市周四开盘小涨，标准普尔500指数触及纪录新高，此前公布的数据显示美国第一季经济受天气影响而萎缩，但迹象显示在那之后的经济活动已有回温。

道琼工业指数 升36.95点或0.22%，报16,670.13点；标准普尔500指数 涨5.62点或0.29%，报1,915.4点；Nasdaq综合指数 涨16.10点或0.38%，报4,241.17点。(完)
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