美国股市：开盘小涨，标准普尔500指数触及纪录新高

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约5月29日 - 美国股市周四开盘小涨，标准普尔500指数触及纪录新高，此前公布的数据显示美国第一季经济受天气影响而萎缩，但迹象显示在那之后的经济活动已有回温。
道琼工业指数 升36.95点或0.22%，报16,670.13点；标准普尔500指数 涨5.62点或0.29%，报1,915.4点；Nasdaq综合指数 涨16.10点或0.38%，报4,241.17点。(完)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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