表格: 美国财政部标售七年期公债得标利率为2.010%，投标倍数为2.60

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透华盛顿5月29日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.010 中值 1.970 低值 1.900 价格/得标 价格 99.934945 高值得标比率 73.86% 投标倍数 2.60 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,059,800 总投标 75,266,186,800 竞争性投标得标 28,962,173,000 非竞争性投标得标 37,886,800 FED附加 11,156,300 初级市场交易商投标 54,057,000,000 初级市场交易商得标 10,296,162,000 直接投标 8,530,000,000 直接投标得标 6,977,158,000 间接投标 12,641,300,000 间接投标得标 11,688,853,000 发行细节 发行日 2014/06/02 到期日 2021/05/31 CUSIP码 912828WN6 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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