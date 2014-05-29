全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船只运价下滑

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌，因海岬型船和巴拿马型船运价下降。
乾散货运价指数跌14点，或1.47%，至940点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下滑26点，或1.85%，至1,379点。巴拿马型船日均获利下降1.8%，至10,900美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌36点，或3.83%，至904点。日均获利回落4%，至7,200美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选