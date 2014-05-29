全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船只运价下滑

路透5月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四下跌，因海岬型船和巴拿马型船运价下降。

乾散货运价指数跌14点，或1.47%，至940点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑26点，或1.85%，至1,379点。巴拿马型船日均获利下降1.8%，至10,900美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌36点，或3.83%，至904点。日均获利回落4%，至7,200美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)