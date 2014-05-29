金属期市：期铜下滑，但库存紧张限制跌幅

* 中国政府敦促地方政府加速支出以扶助经济

* 现货铜溢价约100美元，接近两年最宽

* 美国首季经济萎缩，受严寒天气影响

路透伦敦5月29日 - 伦敦期铜周四下滑，因投资人对中国最新的防止经济成长大幅放缓的措施感到不安，但因全球库存进一步趋紧，期铜仍接近昨日触及的三个月高位。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.88%，报6,884美元，周三盘中触及6,970美元的近三个月高位。

中国财政部周三要求各级财政部门加强支出预算管理，加快资金支付进度。 这引发市场惊慌并打击风险胃纳以及商品投资意愿。

野村分析师表示，声明显示“政府提振经济成长的紧迫感”。

但LME铜库存接近约六年最低，而上海期货交易所的铜库存也接近两年半最低，这限制了铜价的跌幅。

LME现货铜较三个月期铜的溢价也达到约100美元，接近逾两年最宽水准。

美国公布首季经济萎缩，为三年来首见，因受寒冬天气影响，但有迹象显示寒冬之后经济活动反弹。

美国公布的其他数据显示，上周初请失业金人数降幅大于预期，显示就业市场正在增强。

期镍周四回落至5月中来最低，因投资人的今年迄今猛涨约40%后获利了结。分析师表示，镍价长期升势保持完整。

三个月期镍 收低2.17%，报18,900美元，盘中触及5月中来最低的18,742美元。

三个月期铝 收涨0.27%，报每吨1,845美元。三个月期锡 收高0.54%，报每吨23,475美元。三个月期锌 收跌0.29%，报每吨2,068美元。三个月期铅 收挫0.61%，报每吨2,122美元。(完)

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