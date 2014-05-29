拉美汇市：拉美货币上涨，因美国GDP数据疲弱令美联储可能推迟升息

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透里约热内卢5月29日 - 拉美货币周四上涨，之前美国公布疲弱的经济数据，暗示美联储决策者可能将预期中的升息时间推迟。
美国经济第一季萎缩，为三年来首见，主要受到严寒冬季的影响，但有迹象显示在那之后景气回升。美国商务部周四公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率下修为萎缩1.0%。
尽管一些分析师表示，美国GDP被下修可能是受到暂时性因素影响，但其他分析师表示，数据显示美联储考虑升息是为时过早。
巴西雷亚尔兑美元 上涨0.6%，之前巴西决策者决定终止为期13个月的货币政策收紧周期，央行在这收紧周期内将利率从7.25%上调至11%。巴西央行的决定符合市场广泛预期。
墨西哥披索兑美元 升0.2%，智利披索兑美元 涨0.7%。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选