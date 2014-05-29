拉美汇市：拉美货币上涨，因美国GDP数据疲弱令美联储可能推迟升息

路透里约热内卢5月29日 - 拉美货币周四上涨，之前美国公布疲弱的经济数据，暗示美联储决策者可能将预期中的升息时间推迟。

美国经济第一季萎缩，为三年来首见，主要受到严寒冬季的影响，但有迹象显示在那之后景气回升。美国商务部周四公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率下修为萎缩1.0%。

尽管一些分析师表示，美国GDP被下修可能是受到暂时性因素影响，但其他分析师表示，数据显示美联储考虑升息是为时过早。

巴西雷亚尔兑美元 上涨0.6%，之前巴西决策者决定终止为期13个月的货币政策收紧周期，央行在这收紧周期内将利率从7.25%上调至11%。巴西央行的决定符合市场广泛预期。

墨西哥披索兑美元 升0.2%，智利披索兑美元 涨0.7%。(完)

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