欧元债市：获利了结令欧债收益率上涨，关注月底操作

* 德债收益率势将连跌第五个月

* 决策者的暗示令对欧洲央行即将放宽政策的预期加强

* 意大利公债标价得标利率在纪录低位

路透伦敦5月29日 - 大部份欧元区公债收益率周四上涨，因投资者对本周欧元区公债强劲的涨势锁定利润，且关注月末轧平头寸操作。

不过，市场回调温和，德债收益率仍可望连续第五个月下降，受对欧洲央行即将放宽货币政策的预期带动。

许多欧洲央行决策者已暗示，央行为下周政策会议将公布的一套举措正作准备，央行寻求击退通缩和推动刚起步的欧元区经济复苏。

德国10年期公债收益率 上涨2个基点，至1.30%，距离1.28%的一年低位不远。

分析师称，周四欧洲多地假期致使交易清淡，且投资者在月底临近轧平仓位，本周升势可能不会加速。不过市场参与人士广泛预期ECB会在下周6月5日的会议上将存款利率下调至负值，并推出针对企业的再融资操作，当前也没有什么沽售压力。

欧洲央行周三表示，投资人追求更高获利可能导致新的价格泡沫产生，对金融市场追逐快速获利发出警告。 但央行的警告没有抑压投资者对各个评等的欧元区公债的胃纳。

意大利周四标售五年期和10年期公债，得标利率在纪录低位，但一些交易商指出，整体投资者需求略为疲弱。

在标售后，意大利10年期公债收益率 升3个基点，报2.97%。该国借贷成本仍只略高于纪录低点2.89%。

西班牙10年期公债收益率 升4个基点，报2.87%，也只略高于周三所及的纪录低位2.80%。(完)

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