版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 30日 星期五 02:34 BJT

纽约期市：原糖和阿拉比卡咖啡录得两周来最大单日升幅，可可期货上涨

路透纽约/伦敦5月29日 - 原糖周四录得两周来最大单日升幅，而可可期货的收位距离32个月高位不远，因投资人担忧反常天气可能影响这两种商品的产量。

阿拉比卡咖啡和原糖一样，录得两周来最大单日涨幅，此前阿拉比卡咖啡期货升至更强的技术性区域，以及持续担忧巴西干燥可能降低咖啡产量也支撑市场。

纽约原糖升穿17.5美分阻力，为5月14日来最强走势。

洲际交易所(ICE)-7月原糖期货 收升0.37美分，或2.2%，报每磅17.48美分，日高在17.57美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 涨5.80美元，或1.3%，收报每吨473美元。

ICE-7月可可合约 收升17美元，或约0.1%，报每吨3,046美元。伦敦9月可可期货 收涨10英镑，或0.6%，报每吨1,921英镑。

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收涨5.8美分，或3.1%，报每磅1.8195美元，日高在1.8235美元，单日百分比升幅为5月15日来最大。

LIFFE-7月罗布斯塔咖啡期货 跳涨42美元，或2.3%，收报每吨1,949美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐