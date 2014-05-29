纽约期市：原糖和阿拉比卡咖啡录得两周来最大单日升幅，可可期货上涨

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦5月29日 - 原糖周四录得两周来最大单日升幅，而可可期货的收位距离32个月高位不远，因投资人担忧反常天气可能影响这两种商品的产量。
阿拉比卡咖啡和原糖一样，录得两周来最大单日涨幅，此前阿拉比卡咖啡期货升至更强的技术性区域，以及持续担忧巴西干燥可能降低咖啡产量也支撑市场。
纽约原糖升穿17.5美分阻力，为5月14日来最强走势。
洲际交易所(ICE)-7月原糖期货 收升0.37美分，或2.2%，报每磅17.48美分，日高在17.57美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 涨5.80美元，或1.3%，收报每吨473美元。
ICE-7月可可合约 收升17美元，或约0.1%，报每吨3,046美元。伦敦9月可可期货 收涨10英镑，或0.6%，报每吨1,921英镑。
ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 收涨5.8美分，或3.1%，报每磅1.8195美元，日高在1.8235美元，单日百分比升幅为5月15日来最大。
LIFFE-7月罗布斯塔咖啡期货 跳涨42美元，或2.3%，收报每吨1,949美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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