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市场报道 | 2014年 5月 30日 星期五 04:50 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因美国天气有利作物生长和基金卖压

路透芝加哥5月29日 - 美国玉米期货周四下跌，但仍高于上日触及的约三个月低位，交易商说，因美国天气有利作物生长和投资基金卖出，令玉米价格受压。

看涨价差交易令芝加哥期货交易所(CBOT)近月7月玉米期货 连续第二日跌幅小于新作12月合约 ，两份合约价差走宽至两周来最高水平。

近月合约跌幅受限，因美国现货市场坚挺，因农夫推迟卖出，以及加工商和出口商提价。

分析师预计，美国农业部将公布上周出口销售2013/14年度玉米30-50万吨。

7月玉米合约 跌3美分，报4.69-1/2美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为280,063口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿；审校 李军)
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