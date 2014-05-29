芝加哥期市：CBOT玉米期货下跌，因美国天气有利作物生长和基金卖压

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透芝加哥5月29日 - 美国玉米期货周四下跌，但仍高于上日触及的约三个月低位，交易商说，因美国天气有利作物生长和投资基金卖出，令玉米价格受压。
看涨价差交易令芝加哥期货交易所(CBOT)近月7月玉米期货 连续第二日跌幅小于新作12月合约 ，两份合约价差走宽至两周来最高水平。
近月合约跌幅受限，因美国现货市场坚挺，因农夫推迟卖出，以及加工商和出口商提价。
分析师预计，美国农业部将公布上周出口销售2013/14年度玉米30-50万吨。
7月玉米合约 跌3美分，报4.69-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为280,063口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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