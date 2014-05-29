美国股市: 道琼工业指数收高0.39%，Nasdaq指数上升0.54%

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约5月29日 - 美股标普500指数周四在四个交易日内第三次创下纪录收位，因交易商没有理会美国第一季经济萎缩的数据，押注第二季经济将改善。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高65.56点，或0.39%，至16,698.74点；标准普尔500指数 上升10.25点，或0.54%，至1,920.03点；Nasdaq指数 收高22.87点，或0.54%，至4,247.95点。(完)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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