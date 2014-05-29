美国股市: 道琼工业指数收高0.39%，Nasdaq指数上升0.54%

路透纽约5月29日 - 美股标普500指数周四在四个交易日内第三次创下纪录收位，因交易商没有理会美国第一季经济萎缩的数据，押注第二季经济将改善。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高65.56点，或0.39%，至16,698.74点；标准普尔500指数 上升10.25点，或0.54%，至1,920.03点；Nasdaq指数 收高22.87点，或0.54%，至4,247.95点。(完)