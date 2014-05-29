更正-《全球汇市》美元下跌，因美债收益率下滑降低美元需求

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(因英文原文有误，内文第五段Boris Schlossberg应为“BK Asset Management”外汇策略部门董事总经理)
* 美债收益率下滑拖累美元表现
* 交易商未受弱于预期的GDP数据影响
* 澳元跳涨，因企业支出计划良好
路透纽约5月29日 - 美元周四下跌，兑其他主要货币收低，因交易商没有理会美国第一季经济萎缩1%的数据。
“今日美元走势主要是反映美债收益率下跌，”Foreign Exchange Analytics合作伙伴David Gilmore说，“美债收益率今日下滑。”
指标美国10年期公债收益率 最新报2.4402%，较周三尾盘低大约3个基点，盘中触及去年6月来最低2.402%。
许多分析师和交易商表示，美国公债收益率处于意外低位，且对美联储很快升息的预期减退，降低美元需求，尽管市场广泛预期美国经济改善。
“美元的问题就是债市的问题，”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg说，“美元受到美债收益率所抑压，人们预期(10年期美债收益率)是3%，该收益率目前在大约2.5%。”
美元回吐周三兑英镑和欧元所录得的大部份升幅，在美国公布第一季经济萎缩，为三年来首见后，美元扳回日内部份跌幅。
美元指数 在纽约尾盘下跌0.08%，在GDP数据公布前，美元指数跌幅为0.17%，美国公布GDP时，劳工部也公布上周初请失业金人数减少。
外汇交易商的焦点放在美国经济严寒后活动增强的迹象。
Schlossberg称，当看到报告的详细内容，事情不是那么糟糕。“库存是拖累GDP的罪魁祸首。”
欧元兑美元 在纽约尾盘报1.3601美元，升幅为0.09%。在GDP公布前，欧元上升0.2%。欧元本周一度触及1.36美元以下的三个月低位，因对欧洲央行下周将公布多项货币宽松政策的预期增强。
英镑兑美元上涨0.04%。
澳元兑美元上升逾0.5%，因澳洲统计局周四公布的调查显示，企业计划在截至2015年6月的年度里支出1,370亿澳元(1,260亿美元)，高于很多分析师此前预计的1,280亿澳元，也高于上次估值1,250亿澳元。
“有趣的是澳洲经济显示出和中国经济走势相悖的迹象，”Rabobank汇市策略师Christian Lawrence表示。
“市场愈发感到，澳洲抵御中国经济放缓的能力将比人们原先所想的强。”
澳元兑美元周四触及0.9312美元高位，最新报0.9289，上升0.54%。澳元今年迄今上升4.22%。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。