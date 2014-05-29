更正-《全球汇市》美元下跌，因美债收益率下滑降低美元需求

(因英文原文有误，内文第五段Boris Schlossberg应为“BK Asset Management”外汇策略部门董事总经理)

* 美债收益率下滑拖累美元表现

* 交易商未受弱于预期的GDP数据影响

* 澳元跳涨，因企业支出计划良好

路透纽约5月29日 - 美元周四下跌，兑其他主要货币收低，因交易商没有理会美国第一季经济萎缩1%的数据。

“今日美元走势主要是反映美债收益率下跌，”Foreign Exchange Analytics合作伙伴David Gilmore说，“美债收益率今日下滑。”

指标美国10年期公债收益率 最新报2.4402%，较周三尾盘低大约3个基点，盘中触及去年6月来最低2.402%。

许多分析师和交易商表示，美国公债收益率处于意外低位，且对美联储很快升息的预期减退，降低美元需求，尽管市场广泛预期美国经济改善。

“美元的问题就是债市的问题，”BK Asset Management外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg说，“美元受到美债收益率所抑压，人们预期(10年期美债收益率)是3%，该收益率目前在大约2.5%。”

美元回吐周三兑英镑和欧元所录得的大部份升幅，在美国公布第一季经济萎缩，为三年来首见后，美元扳回日内部份跌幅。

美元指数 在纽约尾盘下跌0.08%，在GDP数据公布前，美元指数跌幅为0.17%，美国公布GDP时，劳工部也公布上周初请失业金人数减少。

外汇交易商的焦点放在美国经济严寒后活动增强的迹象。

Schlossberg称，当看到报告的详细内容，事情不是那么糟糕。“库存是拖累GDP的罪魁祸首。”

欧元兑美元 在纽约尾盘报1.3601美元，升幅为0.09%。在GDP公布前，欧元上升0.2%。欧元本周一度触及1.36美元以下的三个月低位，因对欧洲央行下周将公布多项货币宽松政策的预期增强。

英镑兑美元上涨0.04%。

澳元兑美元上升逾0.5%，因澳洲统计局周四公布的调查显示，企业计划在截至2015年6月的年度里支出1,370亿澳元(1,260亿美元)，高于很多分析师此前预计的1,280亿澳元，也高于上次估值1,250亿澳元。

“有趣的是澳洲经济显示出和中国经济走势相悖的迹象，”Rabobank汇市策略师Christian Lawrence表示。

“市场愈发感到，澳洲抵御中国经济放缓的能力将比人们原先所想的强。”

澳元兑美元周四触及0.9312美元高位，最新报0.9289，上升0.54%。澳元今年迄今上升4.22%。(完)

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