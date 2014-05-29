国际油市：美国原油上涨，因汽油库存减少提供支撑

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
* 库欣上周原油库存减少153万桶-EIA
* 利比亚石油日产量为15.5万桶-官员
* 俄罗斯、乌克兰和欧盟周五将就天然气价格纠纷进行磋商
路透纽约5月29日 - 美国原油价格周四上涨，之前政府库存数据显示上周汽油库存骤降，这盖过整体美国原油库存增加的影响。布兰特原油小幅上涨，利比亚石油产量低和乌克兰危机提供支持。
美国能源资料协会(EIA)称，上周美国原油库存增加170万桶，但美国夏季驾驶季开局强劲，令汽油库存减少180万桶。
EIA表示，库欣原油库存减少153万桶，因大量原油继续运送到美国墨西哥湾。EIA公布，美国墨西哥湾的原油库存增加310万桶。
需求前景改善支撑油价，担忧利比亚供应和俄罗斯与西方国家的紧张关系原本已提振油价。俄罗斯警告称，如果俄罗斯和乌克兰的天然气价格纠纷未能解决，周一将终止向乌克兰供应天然气。
美国第一季经济萎缩，为三年来首次，受严寒冬季影响。该份报告限制了原油期货升幅。
美国原油 上升最多1.22美元，至103.94美元日内高位，之后回吐部份升幅，结算价上涨0.86美元，收报每桶103.58美元。
布兰特原油 升0.16美元，收报109.97美元。
交易商继续关注乌克兰情势。乌克兰代总统图尔奇诺夫(Oleksander Turchinov)向国会表示，亲俄罗斯分离主义份子周四在乌克兰东部击落了乌克兰军方直升机，机上14人已身亡，当中一名为军事将领。
俄罗斯、乌克兰和欧盟周五将就天然气价格纠纷进行磋商。
利比亚的石油日产量降至仅15.5万桶，为该国石油产能的十分之一，受当前的政治危机拖累。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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