韩国数据：6月制造业景气判断指数下滑至10个月低位--央行调查

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
路透首尔5月30日 - 韩国央行周五公布的调查显示，衡量韩国制造商对6月业务评估情况的指数连续第四个月下跌，至10个月低位。
韩国央行在声明中称，经季节调整的6月制造业景气判断指数从5月的79跌至77，此为2013年8月来最低。
该指数读数在100以下显示预期未来几个月企业状况恶化的公司多于预期企业状况将得到改善的公司。该指数自2011年3月以来一直保持在100以下。
调查显示，国内需求疲弱仍然是韩国制造商的最大忧虑，而韩元走强是制造商的第二大担忧。
韩元兑美元 今年迄今上涨超过3%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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