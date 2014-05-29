加拿大股市：受银行股拖累收低，PrairieSky首日上市股价急升

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透多伦多5月29日 - 加拿大主要股指周四收低，因加拿大帝国商业银行(CIBC) 公布业绩后股价下跌，且加拿大皇家银行 和其他大型银行也走低。
Encana Corp 剥离PrairieSky Royalty Ltd ，后者首日上市，扶助为股市注入一些乐观情绪。PrairieSky首次公开发行(IPO)规模是加拿大历史上第二大。
PrairieSky Royalty收报37加元，IPO定价为28加元。
加拿大帝国商业银行公布第二季获利下降约三分之二，股价挫跌1.4%。金融股跌0.5%，加拿大皇家银行下滑0.5%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌22.01点，或0.15%，14,588.95点。10大类股中六类收高，能源类股受油价带动小涨。(完)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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