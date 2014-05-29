加拿大股市：受银行股拖累收低，PrairieSky首日上市股价急升

路透多伦多5月29日 - 加拿大主要股指周四收低，因加拿大帝国商业银行(CIBC) 公布业绩后股价下跌，且加拿大皇家银行 和其他大型银行也走低。

Encana Corp 剥离PrairieSky Royalty Ltd ，后者首日上市，扶助为股市注入一些乐观情绪。PrairieSky首次公开发行(IPO)规模是加拿大历史上第二大。

PrairieSky Royalty收报37加元，IPO定价为28加元。

加拿大帝国商业银行公布第二季获利下降约三分之二，股价挫跌1.4%。金融股跌0.5%，加拿大皇家银行下滑0.5%。