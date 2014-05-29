澳新经济指标预测--5月30日-6月6日****

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月26日当周 5月30日(五) 0130 澳洲民间信贷 4月 +0.4% +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 0300 新西兰NBNZ企业经济信心指数 5月 -- 64.8% 企业自身活动指数 -- 52.5% 6月2日当周 6月1-2日 2330 澳洲AIG制造业指数 6月 -- 44.8 6月2日(一) 2245 新西兰贸易条件 第一季 -- +2.3% 0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 -- +0.4% 0130 澳洲建筑许可 4月 -- -3.5% 0130 澳洲企业库存 第一季 -- -0.5% 0130 澳洲企业总营业利润(较前季) 第一季 -- +1.7% 澳洲企业税前获利(较前季) -- +2.4% 6月3日(二) 0130 澳洲经常帐收支(亿澳元) 第一季 -- 赤字101 净出口对GDP的贡献 -- 正0.6% 0130 澳洲零售销售(较上月) 4月 -- +0.1% 0430 澳洲央行利率决定 6月 -- 2.50% 6月3-4日 2330 澳洲AIG服务业指数 6月 -- 48.60 6月4日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.8% (较上年同期) -- +2.8% 最终消费支出 -- +0.7% 6月5日(四) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 4月 -- 顺差7.31 商品/服务进口 -- 持平 商品/服务出口 -2.0% 6月5-6日 2330 澳洲AIG建筑指数 6月 -- 46 6月6日(五) 暂无重要数据(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。