《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月29日

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 46.64 +1.57 +3.48 3385525
搜狐 59.42 +0.37 +0.63 236962
网易 71.47 +0.42 +0.59 336244
百度 167.50 +1.33 +0.80 2266487
台湾
台湾积体电路 20.70 -0.16 -0.77 1731422
联电 2.25 -0.05 -2.17 370734
日月光 6.52 +0.05 +0.77 246612
硅品精密 7.91 +0.21 +2.73 681021
和信超媒体 1.04 +0.01 +0.97 64765
友达 3.81 +0.01 +0.26 42185
中华电信 32.01 +0.09 +0.28 26112
台湾国际航电 58.84 +0.65 +1.12 1130924
香港
中国移动 49.10 +0.24 +0.49 175796
中国联通 14.65 -0.21 -1.41 89331
中国电信 50.18 -0.03 -0.06 6392
中芯国际 4.09 -0.02 -0.49 8469
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 269
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 张荻；审校 王兴亚)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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