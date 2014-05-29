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市场报道 | 2014年 5月 30日 星期五 06:46 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 46.64 +1.57 +3.48 3385525

搜狐 59.42 +0.37 +0.63 236962

网易 71.47 +0.42 +0.59 336244

百度 167.50 +1.33 +0.80 2266487

台湾

台湾积体电路 20.70 -0.16 -0.77 1731422

联电 2.25 -0.05 -2.17 370734

日月光 6.52 +0.05 +0.77 246612

硅品精密 7.91 +0.21 +2.73 681021

和信超媒体 1.04 +0.01 +0.97 64765

友达 3.81 +0.01 +0.26 42185

中华电信 32.01 +0.09 +0.28 26112

台湾国际航电 58.84 +0.65 +1.12 1130924

香港

中国移动 49.10 +0.24 +0.49 175796

中国联通 14.65 -0.21 -1.41 89331

中国电信 50.18 -0.03 -0.06 6392

中芯国际 4.09 -0.02 -0.49 8469

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 269

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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