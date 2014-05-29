《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月29日

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向

美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)