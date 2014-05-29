日本数据：4月核心CPI同比上升3.2%，创23年来最快增速

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
日本央行估计，消费税上调将为4月通胀年率贡献1.7个百分点，为5月贡献2.0个百分点。总务省没有给出官方的预估。
4月扣除食品和能源价格的核心CPI较上年同期上升2.3%，为1997年12月以来最大增幅。
东京地区5月核心CPI较上年同期上升2.8%，为1992年4月以来最快增速。东京地区CPI数据比全国数据早一个月公布，被视为全国通胀数据的领先指标。(完)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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