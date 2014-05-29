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货币新闻 | 2014年 5月 30日 星期五 07:47 BJT

日本数据：4月核心CPI同比上升3.2%，创23年来最快增速

日本央行估计，消费税上调将为4月通胀年率贡献1.7个百分点，为5月贡献2.0个百分点。总务省没有给出官方的预估。

4月扣除食品和能源价格的核心CPI较上年同期上升2.3%，为1997年12月以来最大增幅。

东京地区5月核心CPI较上年同期上升2.8%，为1992年4月以来最快增速。东京地区CPI数据比全国数据早一个月公布，被视为全国通胀数据的领先指标。(完)
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