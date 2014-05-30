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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 08:05 BJT

日本数据：4月工业生产较前月下滑2.5%，因消费税上调后企业缩减产量

经济产业省公布调查显示，制造商预期5月工业产出将增加1.7%，6月将下滑2.0%。

经济产业省调降对产出的评估，称趋势逐渐趋平。(完)

(编译 郑茵/孙茉莉; 审校 戴素萍/张荻)
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