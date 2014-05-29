《独家新闻》金砖国家将等额分担多边银行资本，该行可能2016年开始放贷

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
新的开发银行将有助于满足日益增长的项目融资需求，而全球多边机制一直未能充分满足这类需求。多年来，多边机制因干涉主权借款人的国内政策而饱受诟病。
“银行将审查借款人的财政状况，但绝不会干涉其经济事务，”该官员表示，“任何国家都可以加入，10万美元算一股。它的理念是以低成本向各国提供贷款，比各国单独在市场上获取的成本要低。”
金砖国家还将决定银行总部设在新德里、上海、约翰内斯堡还是莫斯科。该官员称，巴西将不会提供总部候选地，因为即将到来的总统大选可能延迟谈判。
金砖国家稍后将遴选一位具备“金融业经验”的管理者来领导该银行，任期为五年，人选在创始成员国之间轮换。
通过出资成员国的资本化、发债或新成员出资，该银行资本在五年时间内将增加一倍至1,000亿美元。金砖国家将至少在该银行中持股55%。(完)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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