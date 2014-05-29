《独家新闻》金砖国家将等额分担多边银行资本，该行可能2016年开始放贷

新的开发银行将有助于满足日益增长的项目融资需求，而全球多边机制一直未能充分满足这类需求。多年来，多边机制因干涉主权借款人的国内政策而饱受诟病。

“银行将审查借款人的财政状况，但绝不会干涉其经济事务，”该官员表示，“任何国家都可以加入，10万美元算一股。它的理念是以低成本向各国提供贷款，比各国单独在市场上获取的成本要低。”

金砖国家还将决定银行总部设在新德里、上海、约翰内斯堡还是莫斯科。该官员称，巴西将不会提供总部候选地，因为即将到来的总统大选可能延迟谈判。

金砖国家稍后将遴选一位具备“金融业经验”的管理者来领导该银行，任期为五年，人选在创始成员国之间轮换。