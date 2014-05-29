《焦点》中国削减长期铁矿石供应合同，10年来市场首现供过于求

厦门一位为中国钢厂采购铁矿石的买家对路透称，他正在进行协商，希望推迟一份每年500万吨长期供应合同中铁矿石的发货时间。

越来越多的钢厂正在消化库存，把铁矿石船货再拿到市场出售，甚至常常在到货前就开卖了。

一家中国国有钢铁企业的负责人表示，今年有更多中国钢厂在转售根据长期合同买入的铁矿石，他们更愿意以较低价格从港口的库存中购买。

上海一名交易员称，钢厂要想寻求短期供应，可以从中国港口的铁矿石库存中购买，价格要比海外船货每吨平均便宜5美元左右。

根据追踪相关数据的“钢之家”网站，中国44座港口截止5月23日的进口铁矿石库存达到1.133亿吨的纪录高位。

高盛预期，2014年海外铁矿石供应将过剩7,200万吨，2015年增至1.75亿吨。

然而大型矿商指出，随着价格下滑，进口铁矿石将取代中国国内高成本供应，将后者挤出市场。

澳洲矿商Atlas Mining 的总经理Ken Brinsden说，铁矿石价格的最新跌势反映出海外供应的迅速增加，但未必对价格产生长期影响。

“只是需要花点时间让这些铁矿石找到去处，”他说，并称Atlas的客户一直在按照合同条款行事。(完)