日韩经济指标预测--5月30日-6月6日****

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月26日当周 5月29日(四) 2330 日本所有家庭支出(较前月) 4月 -13.0% +10.8% (较上年同期) -3.2% +7.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 +3.1% +1.3% 全国整体CPI -- +1.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) 5月 +2.9% +2.7% 东京地区整体CPI -- +2.9% 2330 日本求才/求职比 4月 1.07 1.07 失业率 3.6% 3.6% 2350 日本工业生产(较前月) 4月初值 -2.0% +0.7% 工业生产一个月预估 -- -1.4% 工业生产两个月预估 -- +0.1% 5月30日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- -8.8% 房屋开工(较上年同期) -8.4% -2.9% 6月2日当周 6月1日(日) 0000 韩国出口(较上年同期) 5月 +1.2% +9.0% 进口(较上年同期) +4.2% +5.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差44.6 2350 日本资本支出(财务省,较上年同期) 第一季 -- +4.0% 6月2日(一) 0115 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 49.4 -- 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.4 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.5% 6月3日(二) 0130 日本加班工资 4月 -- +4.8% 6月4日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 -- +0.9% (较上年同期) -- +3.9% 6月5日(四) 暂无重要经济数据发布 6月6日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 4月 -- +1.1 领先指标 -- -2.2 (完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。