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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 09:12 BJT

全球经济：俄乌紧张局势令流入新兴市场的民间资本大幅减少--IIF

IIF称，中国也是新兴市场资本流入减少的因素之一。中国努力抑制热钱流入，以阻止人民币升值而冲击出口。

但并非所有投资枯竭殆尽。IIF指出，新兴市场5月从全球股市和债市吸引到450亿美元资金，创2012年9月以来证券投资最大流入规模。

IIF表示，只要俄乌冲突缓和，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来几年升息的速度一如承诺那样缓慢，那么2015年新兴市场民间资金净流入应会回升。

只要发达经济把利率维持在历史低位，并向全球经济注入更多资金，民间投资者也可能会向新兴市场寻求更高收益。IIF指出，全球的风险偏好处于数年高位。

但形势可能变化。IIF预计，如果风险偏好回落至2000年来的长期平均水平，那么从股市和债市流入新兴市场的资本规模有可能减少530亿美元。(完) (编译 孙茉莉/王翔琼；审校 郑茵)
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