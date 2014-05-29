欧洲经济指标预测--5月30日-6月6日****

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月26日当周 5月30日(五) 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.4% -0.7% (较上年同期) +1.5% -1.9% 0700 瑞士KOF领先指标 5月 101.7 102.00 0800 意大利生产者物价指数(较前月) 4月 -0.2% -0.2% (较上年同期) -1.3% -1.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月初值 持平 +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.5% (较上年同期) +0.6% +0.5% 6月2日当周 6月2日(一) 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 5月 55.5 55.8 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 5月 53.5 54.0 0750 法国Markit制造业PMI 5月 49.3 49.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 5月 52.9 52.9 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月 52.5 52.5 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 -- 增加11.3 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加17.9 抵押贷款批准件数(千件) -- 67.135 M4货供额(较前月) -- -2.30% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 5月 -- 57.3 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 5月初值 +1.1% +1.1% (较前月) +0.2% -0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月 +0.2% -0.2% (较上年同期) +1.2% +1.3% 6月3日(二) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 +0.6% +1.2% (较上年同期) +10.9% +10.9% 0800 意大利失业率 4月 12.7% 12.7% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 5月 -- 60.8 0900 欧元区通胀率 5月初值 0.7% 0.7% 0900 欧元区失业率 4月 11.8% 11.8% 6月4日(三) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 5月 51.5 51.1 0750 法国Markit服务业PMI 5月 49.2 49.2 综合PMI -- 49.3 0755 德国Markit服务业PMI 5月 56.4 56.4 综合PMI -- 56.1 0800 欧元区Markit服务业PMI 5月 53.5 53.5 综合PMI 53.9 53.9 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 5月 -- 58.7 0900 欧元区GDP(较前季) 第一季修正值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +0.9% +0.9% 0900 欧元区PPI(较前月) 4月 -0.2% -0.2% (较上年同期) -1.2% -1.6% 6月5日(四) 0530 法国ILO失业率 第一季 -- 10.20% 0600 德国工业订单(较前月) 4月 +1.2% -2.8% 0900 欧元区零售销售(较前月) 4月 -0.1% +0.3% (较上年同期) +1.3% +0.9% 1100 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 6月 -- 3,750 利率决定 0.50% 0.50% 1145 欧洲央行利率决定指标再融资利率 6月 0.10% 0.25% 存款利率 -0.10% 0.00% 6月6日(五) 0600 德国工业生产(较前月) 4月 +0.4% -0.5% 0600 德国经季节调整出口(较上月) 4月 +1.50% -1.80% 进口(较上月) +0.7% -0.9% 贸易收支(亿欧元) 顺差152 顺差148 0645 法国预算收支(亿欧元) 截至4月 -- 赤字280 0645 法国贸易收支(亿欧元) 4月 逆差50 逆差49 0715 瑞士CPI(较前月) 5月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.1% 持平 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 4月 -- 逆差31.9 全球贸易收支(亿英镑) -- 逆差84.8 6月6-14日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 5月 -- -0.2% Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +8.5% (完)
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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