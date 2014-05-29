《中国报摘》--中国证券报5月30日

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
* 头版头条:
--相关部门已拟定完成构建开放型经济新体制建设意见，目前该意见已上报。意见主要包括深化与沿线国家贸易合作、推进自贸区建设和区域合作、扩大服务贸易合作等内容。
* 其他:
--证监会日前要求IPO在审企业申报材料“打补丁”以来，目前已有部分券商完成调整发行方案和补充封卷工作。业内人士介绍，封卷是IPO批文下发必要条件之一，IPO批文下发开始进入倒计时。
--天弘基金已收到证监会文件，核准浙江阿里巴巴电子商务公司向天弘基金出资2.623亿元人民币，持有51%股权。
--中国结算董事长周明表示，统一帐户平台拟于10月上线，要求各证券公司按倒计时准备。
--中国国家主席习近平在中央新疆工作会议上强调，要坚持依法治疆、团结稳疆、长期建疆。国务院总经理李克强表示，就业是新疆最大的民生问题，要从稳疆安疆的战略高度出发，以增加就业为重点，加快改善民生。
--百度 联盟发展部总经理马国林预计，今年百度联盟TAC（流量获取成本）分成将达70亿元，同比增长91%。
--万科 再获事业合伙人增持，购入A股股份2,318.81万股，共使用约1.98亿元资金。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。