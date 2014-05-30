欧洲个股：美国寻求法巴银行支付逾100亿美元，了结制裁相关调查--WSJ

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
花旗集团的分析师在研究报告中称，100亿美元的和解费用将相当于让法国巴黎银行的有形资产账面价值减少约5%。
他们表示，和解费用还会使巴黎银行的一级普通股股本充足率降至约9.5%，导致该行公布的2014年第一季的一级股本充足率下降10%左右。
花旗称，巴黎银行股票的公允价值也会因如此幅度的和解成本而每股减少5欧元。
消息人士此前曾表示，作为和解方案的一部分，检控方还要求巴黎银行承认对其提出的刑事指控。
华尔街日报报导，本月稍早瑞士信贷 就指控认罪的影响有限，进一步鼓励了检控方。瑞信承认美国当局因该行帮助美国人避税而提起的刑事指控，并同意支付逾25亿美元罚金。
巴黎银行推出新策略力争提高欧洲以外的利润，其中北美地区是关键。该行目标是，到2016年北美地区对整体营收的贡献比率从2013年的10%提高至12%。
华尔街日报周四称，巴黎银行调查案达成最终和解可能还需几周时间。(完)
(编译 王兴亚；审校 郑茵)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12