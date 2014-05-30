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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 09:49 BJT

欧洲个股：美国寻求法巴银行支付逾100亿美元，了结制裁相关调查--WSJ

花旗集团的分析师在研究报告中称，100亿美元的和解费用将相当于让法国巴黎银行的有形资产账面价值减少约5%。

他们表示，和解费用还会使巴黎银行的一级普通股股本充足率降至约9.5%，导致该行公布的2014年第一季的一级股本充足率下降10%左右。

花旗称，巴黎银行股票的公允价值也会因如此幅度的和解成本而每股减少5欧元。

消息人士此前曾表示，作为和解方案的一部分，检控方还要求巴黎银行承认对其提出的刑事指控。

华尔街日报报导，本月稍早瑞士信贷 就指控认罪的影响有限，进一步鼓励了检控方。瑞信承认美国当局因该行帮助美国人避税而提起的刑事指控，并同意支付逾25亿美元罚金。

巴黎银行推出新策略力争提高欧洲以外的利润，其中北美地区是关键。该行目标是，到2016年北美地区对整体营收的贡献比率从2013年的10%提高至12%。

华尔街日报周四称，巴黎银行调查案达成最终和解可能还需几周时间。(完)

(编译 王兴亚；审校 郑茵)
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