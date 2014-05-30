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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 08:21 BJT

中国证券：统一帐户平台拟１０月上线--报载

路透上海5月30日 - 中国证券报周五报导，中国结算董事长周明29日在杭州召开的账户整合工作动员大会上宣布，统一账户平台拟于10月上线，要求各证券公司按倒计时准备。

账户整合总体思路是建立统一账户平台，为每个投资者设立一个统一的一码通账户，将投资者不同证券账户统一关联到一码通账户下，实现“一套账户”、“一套规则”、“一套系统”。目前证券账户整合工作进展顺利，统一账户平台系统已完成开发，正在进行内部测试。

周明表示，目前证券账户整合各项工作进展顺利，《证券账户管理规则（修订稿）》已报证监会审批；统一账户平台系统已完成开发，正在进行内部测试，很快将启动全市场联测；存量账户关联关系确认方案已成熟，下一步将启动全市场存量账户迁移试报送工作。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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