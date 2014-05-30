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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 08:08 BJT

日本经济：政府下调对产出的评估，并称工业生产升幅逐渐趋平

路透5月30日 - 日本政府下调对产出的评估，并称工业生产升幅逐渐趋平。(完)
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