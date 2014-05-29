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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 07:59 BJT

《香港报摘》--经济日报5月30日

* 头版头条：

--金山软件 业绩“不对办”，加上中央整治互联网内容风险笼罩，引爆科网股走资潮，连龙头腾讯 亦不能幸免。

* 其他：

--摩根士丹利资本国际季度检今日收市后生效，金山软件、复星医药 、光大银行 及辉山乳业 晋身MSCI中国指数 。券商中信里昂估计，相关被动式基金买盘逾1.2亿美元。

--中国电信 董事长王晓初称，三大电讯商合组铁塔公司，以中电信受惠最大；公司今年初上客量虽然有所放缓，但预料不影响盈利增长。

--中银香港 资产管理固定收益投资主管阮卓斌称，大型退休基金、欧洲和中东机构投资者今年都部署买入离岸人民币债券（点心债），因市场波动性仍大，机构投资者对低风险产品有好大需求。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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