《香港报摘》--经济日报5月30日

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
* 头版头条：
--金山软件 业绩“不对办”，加上中央整治互联网内容风险笼罩，引爆科网股走资潮，连龙头腾讯 亦不能幸免。
* 其他：
--摩根士丹利资本国际季度检今日收市后生效，金山软件、复星医药 、光大银行 及辉山乳业 晋身MSCI中国指数 。券商中信里昂估计，相关被动式基金买盘逾1.2亿美元。
--中国电信 董事长王晓初称，三大电讯商合组铁塔公司，以中电信受惠最大；公司今年初上客量虽然有所放缓，但预料不影响盈利增长。
--中银香港 资产管理固定收益投资主管阮卓斌称，大型退休基金、欧洲和中东机构投资者今年都部署买入离岸人民币债券（点心债），因市场波动性仍大，机构投资者对低风险产品有好大需求。（完）
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。