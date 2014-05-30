EIA库存周报：美国上周原油库存增加，但汽油与馏分油库存减少

路透5月29日 - 美国能源资料协会(EIA)周四公布数据显示，上周美国原油库增加，但夏季驾车高峰强劲开局，令汽油库存降至比预期更低的水准，协助推动原油价格走高。

上周美国原油库存增加170桶，分析师此前预估库存增加50万桶。

汽油库存减少180万桶，路透访问的分析师原先预计为增加30万桶。

报告公布后美国原油价格 扩大涨势，1559GMT时升0.8美元，报每桶103.52美元。

“现在还只是5月；夏季驾车高峰还有三个月，需求将会增长，”咨询公司Oil Outlooks执行长Carl Larry称。

EIA数据显示，过去四周汽油需求增至每日910万桶，较上年同期上升5.4%。

EIA称，库欣原油库存减少153万桶，因有源源不断的供应继续向墨西哥湾沿岸输送。数据显示，墨西哥湾沿岸库存增加310万桶。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量减少9.8万桶。

EIA数据称，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少19.6万桶，市场预期为增加80万桶。

上周美国原油进口每日增加134万桶。(完)