英国经济：5月房价增幅环比下跌，更多迹象显示楼市降温--Hometrack

路透伦敦5月30日 - 地产分析机构Hometrack周五公布的调查显示，5月英格兰和威尔士房价增幅较4月放缓，再度显示英国楼市可能已开始降温。

但该报告仍显示房价同比涨幅触及七年新高。

Hometrack称，5月房价增幅为0.5%，低于4月增长的0.6%，而且是1月以来最低增幅。报告房价上涨地区比重从前月的50%降至42%。

英国银行业者协会(BBA)周二公布的数据显示，4月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期增长24.5%，但创下8月以来最低。

Hometrack研究主管Richard Donnell称，“房价强劲上涨，楼市可能出现泡沫的传言到处蔓延，以及英央行近期对房价上涨发出的警告，都已开始考验房屋买家的决心，”

Donnell称，预计未来几个月将看到楼价上涨动能放缓的更多迹象，其中包括伦敦大热的地产市场开始降温。

尽管如此，5月房价仍较上年同期增长6.1%，为2007年6月以来最大增幅。(完)