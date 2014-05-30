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亚洲 | 2014年 5月 30日 星期五 08:13 BJT

《香港报摘》--信报5月30日

* 头版头条：

--美国首季经济出现三年来首次收缩，且收缩幅度较预期大，数据显示不可能提前在明年中加息。

* 其他：

--香港金管局公布，4月新批出按揭贷款额196亿港元，按月增加2%，增幅主要来自涉及二手买卖所批出的贷款，一手贷款则下降1.3%。

--继高铁香港段工程延误后，港铁 提出西港岛线开业初期不停西营盘站的后备方案，否则全线或顺延至明年首季才投入服务。

--日本弹珠机营运商Dynam 去年净利213.28亿日圆，折合约16.05亿港元，轻微增长1.9%。

--吉利汽车 行政总裁桂悦生表示，公司今年底及明年初将陆续推出全新车型，对今年销量或有影响，稍后检讨全年销售58万辆之目标。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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